На Украине созрели все условия для революции, сдерживает только военное положение – беглый бизнесмен
Снятие военного положения на Украине смертельно опасно для действующей власти, потому что в стране давно назрели условия для революции, которыми неминуемо воспользуется оппозиция.
Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Слишком много рисков и опасностей от проведения выборов. Во-первых, снятие военного положения. Начать выборы, значит, политические контрагенты активизируются и, возможно, выведут Майдан. А Майдан прям просится – женщины бунтуют, бьют ТЦК-шников, народ недоволен своим экономическим положением, идет экоцид», – отметил он.
«Идет что-то невероятное, делают с народом Украины… и по большому счету, сейчас их сдерживает исключительно военное положение. Поэтому само снятие военного положения им не подходит, и они продолжают двигаться в том же русле, в котором и было – военное положение, военное положение, военное положение… и усиление террора», – заключил Балашов.
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