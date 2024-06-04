На Украине созрели все условия для революции, сдерживает только военное положение – беглый бизнесмен

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 16:14
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Снятие военного положения на Украине смертельно опасно для действующей власти, потому что в стране давно назрели условия для революции, которыми неминуемо воспользуется оппозиция.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снятие военного положения на Украине смертельно опасно для действующей власти, потому что в стране...

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«Слишком много рисков и опасностей от проведения выборов. Во-первых, снятие военного положения. Начать выборы, значит, политические контрагенты активизируются и, возможно, выведут Майдан. А Майдан прям просится – женщины бунтуют, бьют ТЦК-шников, народ недоволен своим экономическим положением, идет экоцид», – отметил он.

«Идет что-то невероятное, делают с народом Украины… и по большому счету, сейчас их сдерживает исключительно военное положение. Поэтому само снятие военного положения им не подходит, и они продолжают двигаться в том же русле, в котором и было – военное положение, военное положение, военное положение… и усиление террора», – заключил Балашов.

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