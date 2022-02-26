На Украине спешно демонтируют дорожные указатели

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Новости Украины

Государственное агентство «Укравтодор» анонсировало снос дорожных указателей для того, чтобы российская армия заблудилась.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям или дорожникам», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что у российской армии якобы очень плохая связь, они не ориентируются на местности, и потому такой шаг «поможет им попасть прямо в ад».

«Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно начать демонтаж дорожных знаков вблизи», – резюмировали в пресс-службе.