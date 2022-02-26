На Украине спешно демонтируют дорожные указатели

26.02.2022  20:44 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Государственное агентство «Укравтодор» анонсировало снос дорожных указателей для того, чтобы российская армия заблудилась.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Государственное агентство «Укравтодор» анонсировало снос дорожных указателей для того, чтобы российская армия заблудилась. Соответствующее...

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«Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям или дорожникам», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что у российской армии якобы очень плохая связь, они не ориентируются на местности, и потому такой шаг «поможет им попасть прямо в ад».

«Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно начать демонтаж дорожных знаков вблизи», – резюмировали в пресс-службе.

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