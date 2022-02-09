На Украине США готовятся «к целому ряду непредвиденных обстоятельств»

09.02.2022  11:00 (Мск), Москва
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Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

Олег Кравцов ) – Соединенные Штаты рассматривают различные сценарии развития дальнейшей ситуации вокруг Украины, в том числе наплыв беженцев в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Олег Кравцов ) – Соединенные Штаты рассматривают различные сценарии развития дальнейшей ситуации вокруг Украины,...

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У нее поинтересовались, как президент Джо Байден отреагировал появившуюся информацию, что российское вторжение на Украину может привести к гибели от 25 до 50 тысяч мирных жителей и вызвать гуманитарный кризис, который приведет к 5 миллионам беженцев.

«Во-первых, позвольте мне сказать, что мы… я не собираюсь отсюда давать оценки разведке. Но мы, безусловно, готовимся к целому ряду непредвиденных обстоятельств и работаем и взаимодействуем с нашими европейскими партнерами и коллегами, чтобы подготовиться к ним. И это относится к потенциальным беженцам… это связано с потенциальной нехваткой природного газа или нефти», – сказала Псаки.

При этом она не стала объяснять, каким образом нехватка энергоресурсов связана с беженцами и в контексте Украины.

«И это часть дискуссий, в которых участвует президент, наш госсекретарь, и именно поэтому мы так активно вовлечены в этот момент», – добавила пресс-секретарь Белого дома, по сути так и не ответив на заданный вопрос.

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