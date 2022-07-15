На Украине США грозит самое крупное поражение со времен окончания холодной войны

15.07.2022  16:40 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Главным провалом президента США Джо Байдена стали текущие события на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко, отвечая на вопрос, можно ли считать президента Байдена худшим президентом в истории этой страны.

Главным провалом президента США Джо Байдена стали текущие события на Украине. Об этом, передает...

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«Разговоры по поводу того, что действующий президент – худший в истории США, ходили почти про каждого руководителя страны, будь то Рузвельт, Кеннеди или Рейган. Реальные результаты правления любого деятеля можно понять лет через 50 после его ухода с поста», – сказал Фененко «Комсомольской правде».

Он указывает, что Байдена уже есть немало неудач на внешнеполитической арене.

«Но главным провалом Байдена стали события на Украине. Дело в том, что подконтрольный американцам Киев был главным гарантом невоссоздания на постсоветском пространстве нового мощного союза. Теперь же в случае уничтожения государственности Украины или лишения ее важной части территории Вашингтон теряет важнейший плацдарм, откуда он может контролировать значительную часть Евразии.

С учетом того, что союзные войска успешно ведут наступление, США рискуют получить самое большое внешнеполитическое поражение с момента окончания холодной войны», – считает аналитик.

Эксперт подчеркивает, что победа России на Украине нанесет серьезный ущерб американской гегемонии, поскольку станет очевидным, что «дружба» с США не гарантирует безопасности режима, а оружие Пентагона не является какой-то панацеей.

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