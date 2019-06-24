На Украине стали меньше захватывать храмы

24.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

В канонической УПЦ надеются, что новый президент Украины будет проводить политику, не делая акцент ни на галичанскую, ни на восточную идеологию.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич, отвечая на вопрос, действительно ли уменьшились притеснения канонической церкви.

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«Да, они стали менее масштабными. Но все-таки в селах продолжаются единичные попытки захватов наших храмов. Сейчас мы находимся в переходном периоде, один президент ушел, другой пришел, но он еще только входит в курс дел, однако на местах остались люди, поставленные бывшим президентом. Заметна тенденция к уменьшению захватов наших храмов, но пока радоваться рано и для оптимизма пока еще нет оснований», – сказал представитель УПЦ.

По его словам, нужно понять, какую позицию выберет Зеленский.

«То, что он говорил на своей инаугурации, это все оптимистические месседжи. По сути он заявил центристскую – без крайностей – линию на объединение Украины, без уклона в сторону запада или востока. И на мой взгляд, это единственно правильная линия, способная объединить и консолидировать страну. Мы все понимаем, что Украина разная, в стране есть очень сильные региональные отличия. И поэтому нельзя делать особый акцент ни на галичанскую идеологию, ни на восточную», – резюмировал Данилевич.