На Украине стали отказываться от обработки земли

08.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для украинских фермеров сегодня наступают тяжелые времена, поскольку остались в прошлом высокие доходы на гектар земли.

Об этом на пресс-конференции заявил член Набсовета Украинской рады бизнеса, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый больной вопрос для аграриев в том, что цены практически не зависят от того, какова ситуация у агрария в Украине, от того, каков урожай. Потому что нам цены диктует международный рынок. Фактически цена на все позиции формируется следующим образом: это мировые цены минус стоимость логистики, то есть сколько стоит доставить в порт. И в этом плане мы будем зависеть по ценам не от ситуации в Украине, а от ситуации в мире, как сложится ситуация в США, в Европе и на других рынках. Поэтому цены будут какие будут, наши погодные условия на них влияют мало», – заявил Соколов.

«Цена на хлеб зависит от цены на зерно, цены на электроэнергию, зарплата и так далее. Причём, зерно там не большую часть составляет. Если мы говорим о цене на зерно, то она не зависит от того, есть у нас урожай или нет урожая. Математика очень простая: если мы получим 50 миллионов тонн зерновых, то это будет, наверное, катастрофа, мы будем говорить, что это очень низкий урожай, но всё равно это будет в два раза больше, чем наша внутренняя потребность.

То есть мы обречены экспортировать, а когда мы обречены экспортировать и экспортировать большую часть того, что мы производим, наша цена диктуется мировой ценой экспорта. Если мы говорим о глобальной ситуации с ценами на зерно, она, на самом деле, невысокая. Я почему оговорился, что это боль фермеров, потому что, если честно смотреть, то цены на зерновые сейчас находятся если на историческом минимуме, то на невысоком уровне. Это нельзя сравнить с ситуацией, которую мы имели в 2010-2011 годах и это отражается на рентабельности работы хозяйств», – рассказал эксперт.

«В этом году я впервые услышал такую ситуацию, что ты знаешь, я отказался от аренды в прошлом году – перепродал или просто расторг договоры, какой я молодец, я на этом выиграл. То есть в некоторых случаях оказывается, что отказаться от обработки земли выгоднее, чем её обрабатывать. И в этом плане мы должны понимать, что ситуация, когда в сельском хозяйстве, растениеводстве и зерновых культурах мы имели очень высокие доходы на гектар, она в прошлом.

Более того, мы опасаемся, что это приведёт к тому, что может пойти обратная коррекция арендной платы. Мы видим, что последние годы был значительный рост арендной платы за гектар. Так вот, мы опасаемся, что сейчас может пойти обратная тенденция, когда арендная плата либо будет стагнировать, либо немного снижаться. К чему это будет вести – это в том числе негативно отразится и на рынке земли, который предполагается ввести, потому что понятно, что цена за гектар будет определяться в том числе доходностью с этого гектара», – добавил Соколов.