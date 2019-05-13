На Украине стало больше миллионеров

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом увеличилась и составляет 5143 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной Фискальной Службы ( ГФС).

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Количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 27% и составляет – 5143 человека (для сравнения, по состоянию на 02.05.2018 – 4063).

Как отметили в пресс-службе, наибольшее количество миллионеров насчитывается в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек) и Днепропетровской (333 человека) областях.

Из общего количества миллионеров, которые задекларировали свои доходы, наибольшую часть, или 58% составляют лица в возрасте от 40 до 60 лет (2981 человек), лица в возрасте от 30 до 40 лет – 23% от общего количества (1171 человек), моложе 30 лет задекларировали 4% от общего количества лиц (211 человека).

“Наибольшее количество (70%, или 3609 человек) миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн. Они больше декларировали доходы, полученные от операций по продаже объектов движимого и недвижимого имущества, доходы от предоставления имущества в лизинг, аренды, жилищного найма и иностранные доходы и т.д.”, – добавили в ГФС.

Всего, по данным ГФС, на Украине задекларировали уже более 83 млрд грн.