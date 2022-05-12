На Украине стало одним посмертным «героем» больше

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Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский посмертно присвоил звание «героя Украины» погибшему при недавней неудачной попытке отбить у России остров Змеиный заместителю командующего Военно-Морскими силами ВСУ, полковнику Игорю Бедзаю. Об этом сообщает сайт Зеленского.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание герой Украины с удостоением ордена “Золотая Звезда” Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)», – сказано в указе.

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Напомним, считавшийся одним из лучших украинских летчиков заместитель командующего Военно-морскими силами из авиации, полковник Игорь Бедзай погиб при выполнении боевого задания, в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты русского истребителя.

Цинизм ситуации с его награждением в том, что военный погиб, выполняя авантюристический приказ самого Зеленского, закончившийся для Украины крупными потерями.

Также напомним, что на фоне катастроыияечкимх потерь ВСУ Зеленский решил перебить негатив валом награждений военных, многие из которых – посмертные. Всего с начала войны Зеленский наплодил несколько сотен “героев” и более 10 тысячам военных раздал ордена и медали.