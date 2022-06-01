На Украине стало одним праздником-новоделом больше. «Державность» велено отсчитывать от Крещения Руси

Верховная рада установила новый праздник на Украине – «день украинской государственности».

Эту пропагандистскую дату украинские депутаты назначили на 28 июля, День Крещения Руси, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня – «день украинской государственности».

Категорически против выступил бывший директор «украинского института нацпамяти», депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович. Он возмутился, что отсчёт украинской государственности начинается с Крещения, тогда как, по его мнению, Украина якобы существовала более сотни лет до этого события.

«Этот проект продолжает инициативу Зеленского, которая была озвучена в указе президента 24 августа о дне украинской государственности. К сожалению, мнением специалистов здесь полностью пренебрегли, к разработке этого указа в соответствии с законопроектом не приобщали ни Институт истории, ни Украинский институт национальной памяти.

Поэтому в указе президента появилась совершенно искусственная конструкция, придуманная российскими историками именно для присвоения Российской империей истории Руси. Днем государственности определен День Крещения Руси-Украины, хотя на момент крещения наше государство существовало уже более сотни лет. Сейчас нам предлагают поддержать эту инициативу законопроектом, который сделает этот день еще и выходным», – заявил Вятрович.

«Вместо упорядочения календаря государственных праздников, в котором, к сожалению, до сих пор есть украинские религиозные старые советские праздники, мы вносим в него дополнительный беспорядок. К уже существующим трем выходным дням летом мы добавляем четвертый и так проблему нормальной работы бизнеса усложняем и несмотря на то, что в Украине серьезные экономические проблемы, мы их усложняем дополнительным выходным днем.

Кроме того, день государственности как государственный праздник и выходной меньше чем за месяц перед Днем независимости может привести к размыванию важности именно этого, второго праздника – Дня независимости, который на сегодня является главным праздником каждого украинца», – продолжает Вятрович.