На Украине стартовал флешмоб «Уважь мародёра и карателя!»

31.08.2018Александр Ростовцев

Накануне 27 Дня «незалежности» политических украинцев из организации «Побратимы» посетило запоздалое прозрение. Оказывается, за столь длительный срок в стране не придумано собственной традиции подчёркнуто-демонстративной признательности военным, ветеранам и волонтёрам со стороны гражданского общества.

У американцев, например, таковая традиция существует давно и называется «Thank you for your service» («Спасибо за службу»).

Как известно, каждый украинец, разделяющий идеалы «Евромайдана», мечтает не только брать пример с Америки, но даже готов пожертвовать самым святым, что у него есть – самой «незалежностью» ради жизни под протекторатом США, поскольку украинский суверенитет вышел каким-то корявым и нежизнеспособным. А пока до НАТО и протектората далеко, как до Луны на карачках, потомки древних шумеров поставили перед собой задачи менее амбициозные, но не менее благородные – заполнить прорехи в национальных традициях, возникшие в процессе «десоветизации», американским импортом.

«Побратимы» отмечают, что украинцы «уже благодарят военных и ветеранов на улицах», но все эти благодарности носят стихийный характер и никак не систематизированы.

Со стихийными благодарностями громадян власти начали бороться накануне небывалого военного гей-парада в День «незалежности», через раскручивание «флешмоба благодарности военным и ветеранам «АТО» #ЗавдякиТобі» («Благодаря тебе»).

Участвовать в акции очень легко. Любой сознательный громадянин, опознав во встречном-поперечном военнослужащего, «вытирана АТО» или ещё какого волонтёра, может выразить им свою уважуху, манерно приложив к сердцу ладошку. А если в процессе ещё и громко гундеть под нос саундтрек «Honor him» из фильма «Гладиатор», то уважуха взлетает подобно ракете «Ольха».

По такому случаю органами пропаганды был снят и распространён в интернете очень пафосный и укропатриотичный ролик.

По мнению писателя-майдауна Сергея Жадана, призывающего из Фейсбука присоединиться к акции всех украинцев, люди стесняются подойти на улице к незнакомому человеку и не знают, как выразить ему свою благодарность. Между тем в местах общественного пользования «можно встретить женщин и мужчин из более чем трёхсоттысячной армии, вставшей на защиту Украины от российского агрессора».

Вот так номер! Отжать у неизвестного пальто или автомобиль – не проблема. Предложить незнакомцу «сообразить на троих» – тоже не проблема. А вот подойти и просто сказать что-то хорошее – и под землю провалиться хочется.

Прикладывание лапки к сердцу может сопровождаться фразой, начинающейся с «Благодаря тебе…»

К раскрутке флешмоба помимо писателя руками Жадана подключились и другие певцы и певицы ртом, актёры, журналисты и широко известные в узких кругах поэты.

Особо одарённые громадяне хотят видеть в новом флешмобе неразрывную связь армии и народа. «Связь, породившая добровольческое движение, спутавшее начальные планы РФ на «маленькую победоносную войну», заставив её ежедневно истекать кровью, демонстрируя, что без борьбы мы не сдадимся».

При этом «одарённые» осознают, что война и кровопотери происходят в основном в медийном пространстве, но «она от того не менее важная, чем «АТО».

Оказывается, именно усилиями «внешнего врага» при помощи «полезных идиотов» внутри Украины происходит шельмование «уважаемых в народе людей». Так, «ворог не жалеет средств, чтобы убедить украинцев в бессмысленности борьбы». Только благодаря Москве в украинском обществе возобладали суждения, что «ветераны – агрессивные социопаты», «добробатовцы – мародёры», «волонтёры – воришки», а «военные – заробитчане», распространяемые и пропагандируемые продажными укроСМИ, «вызывая разброд, зраду и неверие в неизбежную пэрэмогу».

Надо думать, что агрессивных психопатов, вступающих в бытовые разборки с утащенным с войны огнестрелом и гранатами, в украинскую глубинку выпустила Москва. Как и громадян, регулярно выбрасывающих разбушевавшееся камуфлированное быдло из общественного транспорта.

Громадяне! Перед тем, как выбросить из маршрутки «вытирана АТО», сперва окажите ему уважение, приложив руку к сердцу! После можете прикладывать руки и ноги по назначению! Но уважуха – понадусэ!

Как видим, послемайданная Украина становится чемпионам по всевозможным пиар-акциям и флешмобам. И это не случайно. Обычно к массированному пиару с показухой прибегают в тех случаях, когда дела идут из рук вон плохо.

А они и в самом деле идут из рук вон плохо. ВСУ и другие силовые органы Украины уже давно не пользуются уважением в народе, если не считать циничных манипуляторов и экзальтированных идиотов, помешанных на алармизме.

Что бы там не болтал Порошенко и его окружение о «сильнейшей армии в Европе», а против фактов не попрёшь. Респектабельный международный рейтинг «Fire Power», основанный на исследованиях и анализе вооружённых сил различных стран мира, в 2017 году присвоили ВСУ 30 место в списке. При том, что в 2013 году, при Януковиче, ВСУ находилась на 21 строчке рейтинга.

Не секрет, что в Незалежной средств на армию никогда не хватало. При Кучме и его последователях было всего одно силовое суперминистерство, на которое денег не жалели – это МВД, в которое сливали еле живые остатки разорённых армейских частей и соединений, включая спецназ.

Что, кстати, красноречиво говорит о том, что власти Украины отдавали приоритет внутренним угрозам перед внешними.

В сегодняшней Украине угрозы остались те же, но в пропагандистских целях их стали объяснять внешней агрессией. Собственные ошибки и преступления украинская власть признавать и исправлять не намерена. При этом недофинансирование ВСУ только увеличилось. Чтобы поддерживать в состоянии полной боеготовности находящийся под ружьём личный состав с техникой, Украине необходим (по самым оптимистичным оценкам) вчетверо больший военный бюджет, чем сегодняшний.

Мощный отток личного состава из ВСУ из-за безденежья не могут замаскировать никакие флешмобы.

Но даже куцый бюджет – это ещё половина беды. То, что выделяется, – активно разворовывается командованием ВСУ. Известно, в какую дрянь одеваются, обуваются, какие помои едят, и каким хламом вооружаются всушники. Если, конечно, не считать войсковые части, задействованные в партнёрских программах НАТО.

Наконец, на отрицательной популярности ВСУ в народе сказывается преступная война, развязанная хунтой в Донбассе. Украинцы, быть может, и затюканы повседневными неурядицами, но глаза у них ещё не вытекли. Люди видят, что война выгодна военно-политической верхушке циничных деляг, упоротым нацикам, а также психопатам и садистам из «любви к искусству». Кроме них, до последнего времени на войну шли не особо брезгливые «заробитчане» – «привезти в дом копеечку» и вдоволь помародёрить, пользуясь выданной Порошенко индульгенцией на военные преступления.

Грузовики «Новой Почты», развозившие награбленное (вплоть до железных ворот и тюков с бельём) из Донбасса по украинским городам и весям, видели и документировали десятки тысяч свидетелей. А сами «киборги» с «порохоботами» сделали столько, чтобы опорочить ВСУ, что никакие «ольгинские» и близко не стояли.

Москва, что ли, виновата в том, что «порохоботы» собственноручно фиксировали и распространяли в интернете снимки бомжеватого и упитого в хлам украинского воинства, акты мародёрства, издевательств над мирными жителями, сидящих в клетках и вымазанных зелёнкой «аватаров» из проштрафившихся «побратимов», позирование с нацистской символикой, и многое прочее, вызывающее ненависть и отвращение к «светозарным защитникам Украины». Такое никаким флешмобом не перешибёшь.

Не исключено также, что флешмоб направлен на привлечение симпатий «патриотов Украины» перед президентскими выборами.

Впрочем, Порошенко, для повышения уважухи к ВСУ в обществе, надобно придумать что-то более существенное, чем приложение лапки к сердцу. Например, европейский опыт Гитлера перенять: издать указ, разрешающий «вытиранам АТО» огуливать дурищ, верещащих в адрес карателей «Дякую! Низький уклін вам, захисники України!». Выгоды очевидны: и «захисники» довольны, и власть в шоколаде, и население растёт…