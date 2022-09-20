На Украине ставят условие России – хотят демилитаризованную зону до Белгорода

20.09.2022  20:56 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Украина должна требовать от России установления не менее 50 км демилитаризованной зоны вплоть до Белгорода. Это даст потенциальную защиту украинским приграничным территориям.

Такое мнение в интервью изданию УНН высказал украинский эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Украина должна требовать от России установления не менее 50 км демилитаризованной зоны вплоть до...

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По его словам, демилитаризованная зона должна стать одним из условий, которые Киев поставит после победы над РФ

«В идеале, чтобы Россия не доставала реактивной артиллерией, или С-300 – это демилитаризованная зона как минимум до Белгорода, если не дальше. Это как минимум. Я убежден, что надо будет этого требовать от России после нашей победы, чтобы, как минимум, 50 км зона с их стороны была демилитаризована», – мечтает киевский эксперт.

Сейчас же Мусиенко предлагает ВСУ бить по приграничным территориям России.

«Восточные рубежи так же надо удержать, чтобы враг не имел никаких шансов, в ближайшей перспективе я думаю, что он их и не будет иметь», – добавил эксперт.

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