23.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
НАТО, Политика, Социология, Украина
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На Украине сторонники НАТО оказались в меньшинстве

Число украинцев, которые против вступления страны в НАТО и тех, кто за союз с Россией, превышает количество сторонников Североатлантического альянса.

Об этом в ходе прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последний опрос, который я видел, сделанный, между прочим, фирмой Разумкова, и там мы наблюдаем уже сдвиг в сторону уменьшения сторонников вступления Украины в НАТО настолько, что количество тех, кто против и тех, кто за союз с РФ, вместе, больше, чем сторонников вступления в НАТО. Давно такого не было, и это отражает движение общественного мнения», – сообщил эксперт.

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