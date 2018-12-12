12.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Финансы, Экономика
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На Украине стремительно сокращается количество рабочих рук

Номинальные украинские зарплаты растут из-за того, что массовая трудовая миграция привела к дефициту рабочей силы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский комментируя заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о росте зарплат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда создаются рабочие места, желательно назвать количество вновь созданных рабочих мест. В Украине заработные платы номинально растут, но не потому что создаются рабочие места, а потому что сокращается количество рабочих рук. Люди массово уезжают на заработки в близлежащие страны, создается дефицит рабочей силы и это влияет на повышение зарплаты. То есть зарплаты в Украине растут не потому, что увеличивается производительность труда, что начали приходит инвестиции в Украину, а потому, что идет массовая трудовая миграция из страны, и из-за дефицита рабочей силы и растут номинальные зарплаты. К сожалению, это – временное явление», – сказал экономист.

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