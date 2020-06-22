22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
ЕС, НАТО, Политика, Социология, Украина
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На Украине существенно уменьшилось число сторонников НАТО и ЕС


Число желающих вступления НАТО и ЕС граждан Украины продолжает снижаться.

Об этом в ходе конференции заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году по настоянию Петра Порошенко под занавес его президентского срока даже внесли в Конституцию пункт о том, что Украина намерена стать членом ЕС и НАТО, при этом не спросив, собирается ли ЕС и НАТО принимать Украину. Сегодня евроинтеграция воспринимается не как стратегический план Украины, а как религия.

Что касается граждан Украины, последние социологические данные, которые были обнародованы буквально неделю назад Киевским международным институтом социологии, показывают, что количество граждан, которые готовы сегодня проголосовать за вступление Украины в ЕС и НАТО, существенно уменьшилось. Это где-то на уровне 44-46 процентов граждан. Напомню, что в 2012 году были готовы проголосовать 55 процентов за ЕС и около 47-48 процентов за НАТО», – рассказал Бондаренко.

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