На Украине свели госбюджет за первое полугодие: расходы выше доходов на 405 миллиардов гривен

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Новости Украины

Госбюджет Украины за первое полугодие 2-22 года свели с огромной дырой: дефицит государственного бюджета Украины, то есть превышение расходов госуарства над его доходами, за январь-июнь 2022 года достиг рекордной суммы 405,2 млрд грн.

Об этом сообщает сайт украинского Минфина.

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“За январь-июнь 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 405,2 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 406,1 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь-июнь 2022 года дефицита в сумме 642,6 млрд гривен”, – говорится в сообщении Минфина со ссылкой на оперативные данные Госкомстата.

По данным Минфина, в июне фактический дефицит государственного бюджета составил 141,2 млрд грн, в том числе общего фонда – 134,9 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-июнь составили 561,3 млрд грн, или 133,5% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 349,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 28,1 млрд грн (653,5 млн долл. США и 288,3 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 327,6 млрд грн, при этом НБУ выкупил больше – на 225 млрд гривен. Из внешних источников привлечено 211,6 млрд грн.

При этом платежи по погашению госдолга за январь-июнь составляли 214,8 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию – 86,6 млрд грн (99,4% плана).

По оперативной информации казначейства, за январь-июнь кассовые расходы госбюджета составляли 1032,9 млрд грн, в том числе общего фонда – 972,7 млрд грн, или 78,6% от росписи отчетного периода. При этом в июне – 248,7 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 232,4 млрд грн, или 83,3% от росписи июня.

В то же время в июне 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 97,3 млрд гривен.

Ранее украинский Минфин прогнозировал на фоне войны дефицит бюджета в 5-7 млрд долл. в месяц. Министр Сергей Марченко еще пару месяцев назад признался, что собственные доходы покрывают не более 40 % госбюджета страны.