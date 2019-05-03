03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Политика, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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На Украине связали, избили и ограбили нардепа из партии Яценюка

В Киевской области совершено разбойное нападение на дом нардепа Павла Пинзеника из «Народного фронта», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-секретарь Киевского областного управления полиции Николай Жукович.

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«Четверо неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги», – рассказал Жукович.

Пресс-служба полиции пишет, что по факту нападения открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выяснить местонахождение злоумышленников.

Сумму похищенных средств полиция не называет.

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