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На Украине остаётся огромное количество людей, которые искренне ждут Россию и страдают за свои убеждения.

Об этом в эфире телеканала «невская студия» заявила переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтяна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Точно так же, как здесь толпы ждунов, которые ждут салорейх, точно так же на территории салорейха – огромное количество пророссийских, которые ждут Россию. Если посмотреть реестр судебных решений в салорейхе – там толпы людей, которых осудили за то, что они пророссийские. Все тюрьмы, СИЗО, зоны забиты пророссийскими. Это массовое явление. Хватают за лайки в Одноклассниках, какие-то посты, кто-то сдуру что-то где-то ляпнул в присутствии кого-то, и его сдали, это нормальное явление», – отметила адвокат.

«Точно так же в России толпы нетвойняшек, либерды и так далее, их тоже периодически ловят. Меня поражают люди, которые орут: «Вы, хохлы богомерзские, вы бандеровцы», и прочий бред. Посмотрите вокруг, сколько просалорейховских везде по России. Но их же не зомбировал никто, как в салорейхе, но они всё равно прозападные. И в то же время в салорейхе толпы пророссийски идут за свои убеждения на плаху. И сидят (в России) всякие соловьёвы, и орут, что всех надо ядрёной бомбой загасить. Это просто полный трэш. Киев, Печерскую лавру с землёй сравняем, потому что она осквернена… ну как так. Это Соловьёв так призывал», – подытожила Монтян.