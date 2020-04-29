На Украине торжественно отметили годовщину создания дивизии СС «Галичина»

29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В населенном пункте Городок Хмельницкой области в храме Благовещения, принадлежащему УГКЦ, поддерживавшей Майдан и «АТО», а также подстрекавшей к убийствам жителей Донбасса, – в честь 77-й годовщины создания дивизии СС «Галичина» провели панихиду по украинским коллаборантам и пособникам фашистов.

Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал военный капеллан ВСУ Михаил Апостол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нет величественней смерти, чем смерть за идею. Нет большей любви, чем та, когда кто-то жизнь свою отдаёт за друзей своих. Сегодня, в 77-ю годовщину создания дивизии «Галичина», мы помолимся за всех тех молодых и мужественных ребят, которые вошли в ряды дивизии для того, чтобы бороться с красной Москвой, бороться с врагом, который тогда сотнями тысяч уничтожал украинский народ», – заявил «священник», после чего приступил к панихиде.

С годовщиной сознания фашисткой дивизии страну также поздравила неонацистская группировка «Рух ветеранов Украины». Примечательно, что они даже не стали отрицать, что единственной целью украинских коллаборантов – была война против «москалей», а не против гитлеровских захватчиков.

«Война за нашу свободу началась не шесть лет назад, а длится десятилетиями. Сегодняшние воины являются потомками украинских солдат прошлого.

Сегодня украинцы отмечают 77-ю годовщину создания дивизии «Галичина». Формации, которая призвана была защищать украинцев от большевизма и мстить за Голодомор», – говорится в сообщении.

Не остался в стороне от этой вакханалии и лидер националистического движения «Карпатская сечь» Тарас Деяк. Он на своей странице в Facebook запустил флешмоб, прославляющий пособников Гитлера.

«В рамках празднования юбилея создания дивизии мы начинаем флешмоб. Призываем каждого защитника Украины, который сейчас борется с ордынской навалой на Восточном фронте, опубликовать на своей странице фото в униформе или на месте службы с шевроном «Галичины» и хештегом #Галичина_Дивизия_Героев. Таким образом, мы вместе напомним украинцам, что война за нашу свободу не началась шесть лет назад, а длится десятилетиями», – призвал неонацист.

О том, кем были члены дивизии СС «Галичина», напомнил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он на своей странице в соцсети опубликовал архивную видеозапись, на которой видно, как украинские коллаборанты привечают и чтут офицеров Вермахта.

«Сегодня годовщина создания дивизии СС «Галиция». На этом видео – парад добровольцев дивизии во Львове в 1943 году. На видео прекрасно видно, куда вступали добровольцы и кому они шли служить.

На Украине нацистских коллаборантов из этой дивизии героизируют, возводят им памятники, устанавливают мемориальные доски, называют их именами улицы», – прокомментировал Долинский.