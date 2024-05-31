На Украине торжествуют: «Первые F-16 будут уже в июне»

В следующем месяце страны Запада поставят на Украину первую эскадрилью истребителей F-16. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт по авиации, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Раньше мы говорили, что это будет где-то весной этого года. И мы видим много информации о том, что и пилоты наши готовы, и инженерный состав, который может принимать эти самолёты. В ближайшее время мы их увидим, думаю, что в следующем месяце уже точно будут. Разворачивается учебная база на территории Украины, мы получили очень хороший тренажёр, который не будет приниматься как ознакомительный для наших пилотов, а это тренажёр, на котором будут выполняться определённые действия пилотов для того, чтобы подтверждать свою квалификацию.

Готовятся не только пилоты, инженеры и офицеры боевого управления, ещё готовится база, которая позволила бы нам не только подтверждать способности наших пилотов, но и готовить уже и инструкторский состав, уже украинские пилоты обучали бы наших ребят, которые хотят летать на F-16», – сказал Храпчинский.