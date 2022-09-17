На Украине требуют передать ВСУ стратегические резервы НАТО

17.09.2022  13:25 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Западные страны должны дать Украине свое оружие и технику уже сегодня, даже жертвуя совей безопаностью.

Об этом в эфире телеканала «Дом», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник в отставке Олег Жданов, ранее занимавший должность в Главном оперативном управлении Генштаба ВСУ.

Западные страны должны дать Украине свое оружие и технику уже сегодня, даже жертвуя совей...

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По мнению Жданова, пока Украина воюет с Россией, Западу ничего не грозит и у него есть время перевооружиться.

«Надо четко объяснять западным лидерам и странам-партнерам о том, что это прямая зависимость. Каждый поставленный танк увеличивает наши шансы на победу, дает нам возможность разгромить на поле боя и максимально ослабить эту военную машину Российской Федерации, которая сегодня въехала в Украину.

Но сегодня она въехала в Украину, а завтра она может въехать в Европу – вот чем они должны помнить и что должны понимать, на мой взгляд», – сказал эксперт.

«Каждая армия имеет резерв техники и вооружения, который находится на длительном хранении. И если они понимают всю ответственность и важность момента, то они могут спокойно, за счет этих резервов вооружить нашу армию.

А уже свои резервы пополнить за счет выпуска новой техники, даже, может быть, более современной и новой модернизированной за счет включения или начала производства военно-промышленным комплексом этих техники и вооружения.

Просто здесь, кстати, мне кажется, надо, чтобы мы больше развернули дипломатическую работу в плане разъяснения приоритетов. Дайте нам оружие сегодня, а себе выпустите завтра, потому что пока мы будем сражаться, вы это успеете сделать, а если мы победим, то, может быть, у вас и не будет такой острой необходимости в таком срочном производстве такого количества техники», – заявил Жданов.

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