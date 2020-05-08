08.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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На Украине требуют штрафовать за термин «Великая Отечественная война».


На Украине должны преследоваться те, кто на телевидении использует понятие «Великая Отечественная война».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-депутат Верховной Рады, бывший участник карательной операции против Донбасса Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик также призвал штрафовать телеканалы, которые позволяют использовать этот термин своим гостям.

«Юридическая составляющая – это закон о декоммунизации, за который проголосовал прошлый парламент. И тезисы «Великая Отечественная война» – это тезисы, которые фактически попадают под действие этого закона, потому что они являются пропагандой тоталитарного режима. За это должна идти ответственность. Эта ответственность должна идти не только в отношении тех людей, которые это говорят, а и относительно тех СМИ, тех телеканалов, которые дают возможность эти тезисы, эти нарративы впихивать нам в головы украинцев», – заявил Лапин.

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