На Украине требуют штрафовать за термин «Великая Отечественная война».

08.05.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине должны преследоваться те, кто на телевидении использует понятие «Великая Отечественная война».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-депутат Верховной Рады, бывший участник карательной операции против Донбасса Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Политик также призвал штрафовать телеканалы, которые позволяют использовать этот термин своим гостям.

«Юридическая составляющая – это закон о декоммунизации, за который проголосовал прошлый парламент. И тезисы «Великая Отечественная война» – это тезисы, которые фактически попадают под действие этого закона, потому что они являются пропагандой тоталитарного режима. За это должна идти ответственность. Эта ответственность должна идти не только в отношении тех людей, которые это говорят, а и относительно тех СМИ, тех телеканалов, которые дают возможность эти тезисы, эти нарративы впихивать нам в головы украинцев», – заявил Лапин.