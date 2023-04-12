На Украине требуют создавать трибуналы для международного грабежа  

Вадим Москаленко.  
12.04.2023 17:31
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Финансы


Поскольку Украина не в состоянии отбирать российское имущество по всему миру, нужно потребовать от стран западного блока создания специальных трибуналов, которые разрешат подобное.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила руководитель взаимодействия с органами государственной власти системы ProZorro Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Украина не в состоянии отбирать российское имущество по всему миру, нужно потребовать от...

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«Вопрос с иностранными активами очень сложный. В границах Украины мы можем принимать такие законы, какие нас устраивают и распоряжаться этими арестованными активами так, как захотим. А когда мы говорим об активах за границей, то подключается законодательство других стран, их подходы к конфискации. Здесь должен работать Минюст и создавать эд хок трибуналы, чтобы решать, что делать с активом», – сказала Захарова.

Она отметила, что, вопреки ожиданиям Киева, Запад одобрительно отнёсся к творящемуся на Украине правовому беспределу.

«Учитывая, как международные партнёры и доноры высказываются об уже введённых изменениях, то выглядит так, что они поддерживают и считают достаточными те меры, которые принимаются сейчас.

Когда принимались законы о принудительной конфискации российского имущества, их поддержали европейская комиссия, делегация. Не было никаких серьёзных замечаний, что это нарушение права собственности, незаконно, и так далее», – добавила Захарова.

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