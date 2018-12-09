На Украине требуют судить за одни лишь разговоры про Русский мир

09.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

После завершения процесса декоммунизации, начатого после Майдана, Украине надо будет браться за дерусификацию.

Такое мнение высказывает украинский историк Сергей Шамара, которого цитирует журнал “Країна”.

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“Когда совместно с западными партнерами победим Россию, это будет отправная точка. Можно будет завершать декоммунизацию и браться за дерусификацию. Многие до сих пор воспитывают детей в таком духе: “Русские – братья”, “У нас там родственники”, “Мы там на заработках”. Не надо надеяться, что “совки” умрут. Физически они исчезнут, но ментально передадут псевдоценности следующим поколениям. В условиях военного положения всех, кто говорит про “русский мир”, надо судить, – призывает Шамара. – Это нужно было сделать давно, но было кому”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские националисты пообещали ликвидировать все улицы, носящие имена Пушкина, Толстого и Достоевского.

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