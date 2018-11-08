На Украине требуют усилить накал антироссийской пропаганды

08.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские СМИ должны на идеологическом уровне вести антироссийскую пропаганду, причем не только внутри страны, но и за рубежом.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Гордон призвал брать пример с российских телеканалов, на которых крупные ток-шоу посвящены теме Украины.

«Нет у нас антироссийской пропаганды государственной. Я имею в виду не против русского языка, а против государства-агрессора. В России тратятся миллиарды долларов на пропаганду, каждый день, вечер в прайм-тайм всех федеральных каналов – Украина. Я смотрю внимательно каналы «Первый», «Россия», «НТВ», «ТВЦ», «Россия-24». Постоянно в прайм-тайм, какую кнопку не включите, – Украина. Фашисты, хунта, негодяи и так далее”, – утверждает Гордон.

“Почему мы этого не делаем, почему мы не делаем пропаганду, не рассказываем на весь мир? А Russia Today? В какую страну не приедешь, всюду идут российские федеральные каналы, в каждой стране, в каждом отеле – российские федеральные каналы и Russia Today. Почему нет украинских каналов, почему Украина этого не делает?», – возмутился журналист.

«ПолитНавигатор» сообщал, что украинские потуги создать аналог Russia Today обернулись крахом.

При этом, в Верховной раде заявили, что украинские телеканалы, позволяющие себе критиковать киевскую власть, должны быть подвергнуты санкциям и внесены в список «агентов страны-агрессора».