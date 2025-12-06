На Украине требуют воспитывать детей в духе КНДР

Игорь Шкапа.  
06.12.2025 23:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 513
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинцев с самого детства нужно готовить к войне.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцев с самого детства нужно готовить к войне. Об этом в ходе проходившего в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дети должны понимать, что такое оружие. Не для того, чтобы они милитаризировались, а это – готовность нации к войне, просто защищаться. Это фактор сдерживания от агрессии», – считает Костенко.

Он призвал равняться на КНДР, несмотря на то, что «все знают, какой режим в Северной Корее». По его словам, США опасаются серьезного вооруженного сопротивления.

«Они где-то посчитали по статистике, что при ведении боевых действий против этого государства 90% населения готово умереть за это государство, но не сдать его. Когда они просто просчитывают последствия, они туда не идут. Вот готовность нашего государства – это от школы», – заявил полковник СБУ.

По его словам, нужно еще дать украинцам доступ к свободному владению оружием.

«Вот мы должны прививать со школы, а, возможно, с дома, с родителей культуру обращения с оружием», – резюмировал Костенко.

Он считает, что «это должно стать формой нашего существования».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить