На Украине тщетно надеются, что Афганистан отвлечёт Москву от Новороссии

16.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине выгодна нестабильность в Афганистане, потому что это потребует от России вмешательства и переброски ресурсов в регион, а также отвлечения внимания от Донбасса.

К такому выводу в своем блоге пришел украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Самуся, в том, что сегодня Афганистан после вывода американских войск, фактически перешел под контроль террористической организации «Талибан», нет никакого поражения для США – на самом деле, это хитрый план, который призван вовлечь в конфликт американских противников – Россию и Китай.

«Никакого поражения США и Запада. Наконец-то Запад дает возможность показать, на что способны новые «региональные силы» – Россия и Китай. Ведь теперь им предстоит заниматься стабилизацией ситуации. «Агрессивный блок НАТО» наконец-то уходит. И для ОДКБ и ШОС появляется прекрасный шанс показать их эффективность. Для России эта ситуация – это последствия еще 1979-го года. И теперь надо будет платить по счетам. Для Украины (с прагматической точки зрения) – это позитивное развитие событий. Потому что, наконец-то, Кремлю придется отвлекаться от Украины. В Центральной Азии могут начаться тектонические сдвиги, которые неожиданно быстро могут запустить землетрясения и в Москве (пару миллионов узбеков и таджиков), и в регионах (где преобладает мусульманское население) так называемой федерации. Поэтому продолжаем усиливать экономику, армию и флот – и не переживать за «поражение» Запада», – пишет Самусь.

С ним не согласны российские военные эксперты.

«У России хватит ресурсов не допустить вообще каких-либо конфликтов на афгано-таджикской границе – это очевидная вещь, и украинцы не должны на это рассчитывать ни в коем случае, и их хозяева. И от Украины, тем более, не надо отвлекаться. Из Афганистана надо сделать вывод, что нужно национально-освободительное движение на юго-востоке Украины, а для этого нужна идеология освобождения от мерзости, которая прозападная – вот это главное», – заявил «ПолитНавигатору» политолог-востоковед Семен Багдасаров.

С ним согласен военный обозреватель Владислав Шурыгин.

«Это «влажные мечты», потому что у России на этом направлении давным-давно выстроена и политика, и отношения. Если там не произойдет какое-то очень серьезное осложнение, то для России это не будет проблемой. Те, кто на Украине об этом говорят, не понимают, что у нас нет границы с Афганистаном. Поэтому я считаю, что это геополитика на уровне сферической колбы в вакууме. Если на Марсе начинаются боевые действия, то это тоже в какой-то степени усложняет положение России, потому что надо будет наблюдать за Марсом, – так получается», – показывает абсурдность украинской версии Шурыгин.