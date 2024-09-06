На Украине у воюющих отцов хотят забрать их детей
Продолжение понижения возраста насильственной мобилизации сильно подорвёт боевой дух ВСУ. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Везде, не утихая, продолжается силовая мобилизация, от Краматорска аж до западной границы. Есть какой-то предел? Может быть, понижение возраста возмутит народ и остановит власть?» – спросил ведущий.
«Дело в том, что отцы тех, кому сейчас 18-19 лет – это люди мобилизационного возраста. То есть у людей, которые воюют, хотят забрать ещё и их детей. Одна из мотиваций тех, кто воюет – это защита своих детей. А государство их забирает на войну. Вы понимаете, что у многих кто сейчас на фронте, теряется мотивация поддерживать или защищать своё государство. Не знаю, будет ли большая мотивация воевать у тех ребят, которых готовятся завтра мобилизовать. Но то, что это будет дополнительная демотивация воюющих – это однозначно», – подчеркнул политолог.
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«Зеленский говорит, что нам надо дождаться, чтобы Путин объявил мобилизацию в 2025 году, и тогда в России начнут возмущаться. А он не думает, что мобилизация на Украине приведёт к тому, что здесь начнут возмущаться значительно раньше? И он не думает, что его позиция более уязвимая, чем у Путина, который не объявляет мобилизацию», – добавил Бондаренко.
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