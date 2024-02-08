На Украине убит один из гауляйтеров

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На Украине убит заместителя «мэра» временно оккупированного российского Никополя (Днепропетровская область).

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»), передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«По данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц г. Никополя неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте», – говорится в сообщении.

«В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления», – добавили в офисе генпрокурора Украины.

Убитым чиновником оказался 59-летний Виталий Журавлев.

«Сейчас продолжается сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого», – в свою очередь отчитались в полиции.

Журавлев был членом возглавляемой экс-премьером Юлией Тимошенко партии «Батькивщина» и баллотировался на пост мэра от этой политической силы.

Ранее он возглавлял Никопольский отдел по борьбе с организованной преступностью.