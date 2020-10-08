На Украине убит соратник Медведчука

08.10.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В Хустском районе Закарпатской области через несколько дней после жестокого избиения умер кандидат в депутаты Вышковской ОТГ от ОПЗЖ.

Об этом сообщает местный телеканал «Первый кабельный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, отмечается, что представителя ОПЗЖ Павла Седляра жестоко избили 4 октября вечером, когда он поднимался по лестнице в магазин. К мужчине подбежал человек в балаклаве и несколько раз ударил его в лицо. Пострадавший обратился к правоохранителям и снял побои. В полиции открыли производство.

«Выбегает какой-то парень в балаклаве, полностью закрыто лицо и бьёт меня сзади. Дальше мы поехали в больницу, теперь вышел из полиции», – рассказывал потерпевший.

Медики диагностировали у Седляра сотрясение мозга и множество ушибов. На лицо ему наложили порядка 18 швов.

«У него был или кастет на руке, или что. Смотрю – весь в крови, всё было залито кровью, это был такой шок», – вспоминала супруга потерпевшего, на глазах которой избили мужа.

В сюжете, снятом ещё по факту избиения, отмечается: было ли покушение заказным – неизвестно, однако сам Седляр допускает, что это было совершено из-за его «активной позиции» и политических взглядов.

Ночью с 7 на 8 октября состояние кандидата от ОПЗЖ резко ухудшилось, и мужчина умер.

Произошедшее прокомментировал близкий к белорусскому МИДу политолог Александр Шпаковский.

«В эти дни, пока Зеленский встречался в Букингемском дворце, на Украине умер кандидат в депутаты от ОПЗЖ в местный совет – у них скоро выборы в ОТГ. Его сначала избили, и вчера или сегодня утром он скончался в больнице, – сказал Шпаковский в эфире телеканала «Россия 1». – Можем представить, это вопрос о двойных стандартах, что было бы в подобной ситуации в Белоруссии, России или в любом другом государстве, которое в Великобритании критикуют и причисляют к недемократическим. Здесь же мы видим, что Борису Джонсону не мешает пожимать руку президенту этой страны».

«Точно так же, как не мешает убийства 14 журналистов, которые произошли на Украине за последние годы. Не мешает нерасследованное дело в отношении Олеся Бузины, не мешает, кстати, нераскрытое дело которое превратилось в цирк, в отношении к Шеремету, который зачем-то бежал из России в поисках свободы на Украине, но нашёл там смерть. Все эти дела абсолютно не мешают британцам вести бизнес с господином Зеленским», – отметил эксперт.