На Украине учат голосовать бомжей

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинцы без определенного места жительства и регистрации могут быть включены в список избирателей в отделах государственной регистрации избирателей, если обратятся туда со справкой о регистрации в центре для бездомных или в социальной службе, а также с заявлением о желании принять участие в голосовании, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообшает пресс-служба ведомства.

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“Те лица, которые не имеют постоянного места регистрации, до конца сегодняшнего дня включительно, если хотят проголосовать, должны получить справку или в соответствующем центре для бездомных, которые созданы фактически во всех городах, или в социальной службе при органе местного самоуправления, которая занимается бездомными”, – отметил министр.

По его словам, справка определяет, что лицо состоит на учете, и ее избирательный адрес будет определен или по месту нахождения такого центра или в органе местного самоуправления.

При этом он добавил, что с такой справкой и заявлением о желании проголосовать лица без места регистрации и постоянного места жительства могут прийти к любому отделу государственного реестра избирателей для того, чтобы сегодня до конца дня включили в список избирателей.

Если сегодня такие лица не успеют предоставить свои документы в отдел госрегистрации избирателей, то до 31 марта смогут добиться включения себя в список избирателей в судебном порядке.