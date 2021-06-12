На Украине удалось в суде доказать незаконность цензуры Зеленского

12.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Юристам новостного агрегатора Smi.Today удалось добиться отмены судебного решения о блокировке ресурса на Украине.

Доступ украинских Интернет-пользователей к агрегатору, а также целому ряду СМИ без всякого уведомления редакций о судебном процессе был закрыт зимой 2020 года под предлогом участия новостных сайтов в схеме работы нелегальных онлайн-казино.

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Однако журналисты выяснили закономерность – блокировка ресурсов началась вслед за критическими публикациями в адрес одного из высокопоставленных политиков Украины.

«Новостной агрегатор SMI.today предполагает, что пояснение о мнимом отношении к азартным играм – не более, чем отговорка. Причина кроется в другом: SMI.today предоставляет доступ к самым актуальным новостям не только в Украине, и эти новости не всегда могут быть приятными для контролирующих инстанций», – отмечалось в заявлении администрации агрегатора.

Судебная тяжба по отмене блокировки длилась несколько месяцев. В итоге юристам удалось добиться отмены запрета, о чем пришлось официально сообщить и украинским властям.

Ранее власти Украины заблокировали доступ к российским СМИ, а также социальным сетям. Владимир Зеленский не только не отменил это решение предшественника Петра Порошенко – при нём репрессии в отношении неугодных медиа приняли еще большие масштабы. Теперь оппозиционные телеканалы отключаются от эфира даже без решения суда – по указанию Совбеза Украины, который сам составляет списки «пророссийских СМИ».