На Украине удивились щедрому жесту со стороны ЛНР

12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

ЛНР передала Украине 42 заключенных. Все они были осуждены еще до начала событий в 2014 году и выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева в комментарии местному ресурсу “Луганский информационный центр”.

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“Обязательства сторон ЛНР и Украины выполнены: составлен и подписан акт передачи заключенных между службами УИН (Управления исполнения наказаний МВД) ЛНР и Украиной и подтвержден “живыми” подписями и печатями уполномоченных лиц – Кобцевой Ольги Анатольевны и (уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека) Денисовой Людмилы Леонтьевны, соответственно”, – добавила представитель ЛНР.

Договоренность о передаче украинской стороне заключенных, осужденных до событий 2014 года и содержавшихся в местах лишения свободы на территории народных республик, была достигнута на встречах участников Контактной группы в Минске 4 декабря.

Ранее Кобцева неоднократно отмечала, что Киев искусственно блокирует вопрос передачи осужденных, изъявивших желание отбывать наказание на украинской территории. При этом она подчеркивала, что передача заключенных, осужденных до 2014 года, не предусмотрена Комплексом мер по выполнению Минских соглашений, однако этот вопрос является гуманитарным и требует решения.

Передачу осужденных подтвердили и в Киеве.

“Сегодня в рамках договоренностей, ранее достигнутых на гуманитарной подгруппе в Минске, произошло перемещение осужденных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом. На подконтрольную украинской власти территорию было перемещено 42 человека из оккупированного Луганска”. Офис омбудсвумен готов был начать эту работу еще в мае. Я рада, что вопрос сдвинулся с мертвой точки”, – заявила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, перемещение произошло при участии уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее офиса и представителей СБУ, которые работают в гуманитарной группе в Минске. Перемещение осужденных до начала войны из ДНР продолжат в четверг, 13 декабря.

По словам укранского омбудсмена Денисовой, это первый случай передачи осужденных от ЛНР. Геращенко также добавила, что на сегодня около 1000 человек и их семей обратились о перемещении.