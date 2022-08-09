На Украине угрожают ЕС десятками миллионами голодных африканцев

09.08.2022  16:38 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев пригрозил Европе миллионами голодных африканцев, если Брюссель не примет мер по разблокировке экспорта украинского зерна.

Об этом он заявил в ток-шоу «Крымский вопрос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев пригрозил Европе миллионами голодных африканцев, если Брюссель не...

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«Я надеюсь, что международная общественность понимает все последствия блокирования портов, что это приведет к голоду и миграции, – И если 40-50 миллионов африканцев приедут в Европу в поисках лучшей жизни, то это будет гораздо большей проблемой для европейцев, нежели разблокирование украинских портов», – сказал эксперт.

По его оценкам, в этом году Украина соберет около 70 миллионов тонн зерна против прошлогодних 107 миллионов тонн. Для внутреннего потребления достаточно 25-28 миллионов тонн, а остальное нужно продавать на экспорт.

Вывозить через порты Дуная или железной дорогой в Польшу или Румынию не выгодно – такой путь в 3-4 раза дороже транспортировки через порты на Черном море.

«Если не будет экспорта, если мы не сможем разблокировать порты, то фермеры сократят производство зерна. Потому что мы в стране столько не можем переработать, нам не нужно. Через три основных порта экспортировалось около 80% зерна, это серьезные цифры. Но чтобы выйти на прежние объемы в 6-7 миллионов тонн в месяц, нам нужно экспортировать по 200 тысяч тонн ежедневно», – отметил выступающий.

Сейчас, по словам Горбачева, из украинских портов выходят суда, которые были загружены еще до военных действий. Судовладельцы следят за ходом экспорта, но пока стоимость транспортировки и самого зерна не оправдывают риски. И сейчас основной вопрос, как отреагирует рынок на возобновление поставок с Украины.

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