На Украине угрожают ЕС десятками миллионами голодных африканцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев пригрозил Европе миллионами голодных африканцев, если Брюссель не примет мер по разблокировке экспорта украинского зерна.

Об этом он заявил в ток-шоу «Крымский вопрос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я надеюсь, что международная общественность понимает все последствия блокирования портов, что это приведет к голоду и миграции, – И если 40-50 миллионов африканцев приедут в Европу в поисках лучшей жизни, то это будет гораздо большей проблемой для европейцев, нежели разблокирование украинских портов», – сказал эксперт.

По его оценкам, в этом году Украина соберет около 70 миллионов тонн зерна против прошлогодних 107 миллионов тонн. Для внутреннего потребления достаточно 25-28 миллионов тонн, а остальное нужно продавать на экспорт.

Вывозить через порты Дуная или железной дорогой в Польшу или Румынию не выгодно – такой путь в 3-4 раза дороже транспортировки через порты на Черном море.

«Если не будет экспорта, если мы не сможем разблокировать порты, то фермеры сократят производство зерна. Потому что мы в стране столько не можем переработать, нам не нужно. Через три основных порта экспортировалось около 80% зерна, это серьезные цифры. Но чтобы выйти на прежние объемы в 6-7 миллионов тонн в месяц, нам нужно экспортировать по 200 тысяч тонн ежедневно», – отметил выступающий.

Сейчас, по словам Горбачева, из украинских портов выходят суда, которые были загружены еще до военных действий. Судовладельцы следят за ходом экспорта, но пока стоимость транспортировки и самого зерна не оправдывают риски. И сейчас основной вопрос, как отреагирует рынок на возобновление поставок с Украины.