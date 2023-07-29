На Украине угрожают Лукашенко «гибридным рейдом» на Минск

Вадим Москаленко.  
29.07.2023 15:42
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина и Польша могли бы организовать «рейд на Минск» при помощи боевиков полка Калиновского – по примеру того, как неовласовцы терроризируют Белгородскую область.

Об этом на канале «UkrLife» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Польша могли бы организовать «рейд на Минск» при помощи боевиков полка Калиновского...

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«Надо предупредить и Кремль, и Лукашенко, что, если в Москве и Минске будут использовать инструментарий гибридной войны против Украины или Польши, то никто не мешает и нам, и полякам использовать такой же гибридный инструмент против режима Лукашенко.

Напомню, в Украине воюет полк Калиновского. Десятки тысяч белорусов в Польше и Украине. Я думаю, что многие из них с удовольствием присоединяться к экскурсии на Минск. И военторг для таких целей всегда будет открыт.

На их попытку гибридной войны можно ответить и гибридной войной против них», – потребовал Фесенко.

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