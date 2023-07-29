На Украине угрожают Лукашенко «гибридным рейдом» на Минск

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина и Польша могли бы организовать «рейд на Минск» при помощи боевиков полка Калиновского – по примеру того, как неовласовцы терроризируют Белгородскую область.

Об этом на канале «UkrLife» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Надо предупредить и Кремль, и Лукашенко, что, если в Москве и Минске будут использовать инструментарий гибридной войны против Украины или Польши, то никто не мешает и нам, и полякам использовать такой же гибридный инструмент против режима Лукашенко. Напомню, в Украине воюет полк Калиновского. Десятки тысяч белорусов в Польше и Украине. Я думаю, что многие из них с удовольствием присоединяться к экскурсии на Минск. И военторг для таких целей всегда будет открыт. На их попытку гибридной войны можно ответить и гибридной войной против них», – потребовал Фесенко.