Украина нападет на Приднестровье, если на предстоящих парламентских выборах в Молдове победят силы, оппозиционные прозападной партии президента Майи Санду.

Об этом руководитель киевского «Офиса развития публичной политики» Руслан Рохов заявил в интервью ютуб-каналу «Альфа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотят этого молдаване, не хотят, это приведет к тому, что Украина будет вынуждена действовать на пресечение. Мы потянем военные ресурсы под границу, если будут доказательства ротации, что пошли офицеры в Приднестровье. Мы же не будем ждать, пока они начнут атаковать?

Мы начнем вынуждено делать превентивные меры. Молдаванам нужно понять, что если 28 числа побеждают пророссийские силы, это приближает войну в Молдову. Потому что Украина не будет сидеть и ждать, пока пойдет атака в спину», – сказал Рохов.