На Украине угрожают России направить Шестой флот США к берегам Сирии

21.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если Россия будет блокировать Керченский пролив, требуя от Украины возобновить подачу воды в Крым, на помощь Киеву придет Шестой флот США и перекроет доступ к берегам Сирии.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады Анны Гопко заявил украинский политолог-грантоед Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сейчас Россия может действовать более жесткими методами, не скрывая, что это будет блокада. Более того, поставить определенный ультиматум в случае, если она прибегнет к блокаде. Разменять эту блокаду на деблокирование поставок воды в Крым.

Эта ситуация будет требовать реакции и со стороны наших западных партнеров, прежде всего, Соединенных Штатов, которые всегда, будучи морской державой, стояли на страже интересов свободы мореплавания.

6-й флот США мог бы легко блокировать побережье Сирии вместе с той группировкой, контингентом Вооруженных сил России, который находится на территории Сирии.

То есть, просто россияне должны понимать, что в том случае, если они будут что-то делать на Азове или в Черном море, чтобы нанести вред экономический Украине, и, тем более, пытаться вооруженным путем получить доступ к днепровской воде, они столкнутся с блокадой их сил в восточном Средиземноморье.

Турция, конечно, тоже имеет уникальные возможности, потому что она контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, через которые идет треть нефтяного трафика России на экспорт на мировые рынки.

Потому у Запада и НАТО есть возможности, не задействуя непосредственно огневую мощь своих Вооруженных сил, создать достаточную проекцию угрозы силой для контрдействий против России», – уверяет Гончар.

Напомним, что еще с 2014 года украинская пропаганда обещала скорый приход на подмогу авианосцев США и перекрытие проливов для России. Впоследствии меджлисовский вождь Мустафа Джемилев признал, что власти Турции отказались поддержать призывы из Киева по Босфору и Дарданеллам.