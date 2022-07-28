На Украине угрожают субмаринам ЧФ подводными беспилотниками

Украине нужны подводные беспилотные средства, чтобы незаметно подкрадываться и наносить удары по российским подлодкам в Черном море.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил бывший замначальника Штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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По мнению Рыженко, так будет дешевле, чем закупать или строить собственные корветы, фрегаты или подлодки.

«Я думаю, что чтобы бороться с этими подводными лодками, самым реальным вариантом для нас являются подводные дроны, которые сейчас уже есть на рынке. Они выпускаются ведущими компаниями, я знаю, что были разработки такие и в Украине. Те параметры операционной зоны, северо-западной части Черного моря, это 80 на 120 морских миль, позволяют эти дроны применять.

Они могут находить, идентифицировать и поражать подводные лодки. И это стоит на один-два порядка меньше, чем классические средства, такие как корветы, фрегаты, подводные лодки свои и морская патрульная авиация», – заявил Рыженко.