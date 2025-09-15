На Украине угрожают ударами по российским АЭС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина готова бить по распределительным узлам российских атомных электростанций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко.

«Очевидно, что удары по энергетике – это переговорная позиция, причем, как мы видим, она обоюдоострая, потому что Украина аналогично себя ведёт, атакует российский нефтегаз, прежде всего. И я так понимаю, что если будут большие удары по нашим распределительным узлам атомных электростанций и по остаткам маневровой энергетики, то открыто тоже будут, по всей видимости, туда бить», – считает эксперт.

По его словам, Украина «готовится к такой игре».