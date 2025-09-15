На Украине угрожают ударами по российским АЭС

15.09.2025 13:00
  (Мск) , Киев ) Игорь Шкапа
Просмотров: 827
 
Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Украина готова бить по распределительным узлам российских атомных электростанций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко.

Украина готова бить по распределительным узлам российских атомных электростанций. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очевидно, что удары по энергетике – это переговорная позиция, причем, как мы видим, она обоюдоострая, потому что Украина аналогично себя ведёт, атакует российский нефтегаз, прежде всего. И я так понимаю, что если будут большие удары по нашим распределительным узлам атомных электростанций и по остаткам маневровой энергетики, то открыто тоже будут, по всей видимости, туда бить», – считает эксперт.

По его словам, Украина «готовится к такой игре».

«Потому что, если подобным образом действуют россияне, то Украина сразу действует симметрично или же даже на опережение действует, как это мы сейчас видим на примере НПЗ», – грозит Романенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить