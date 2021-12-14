На Украине угрожают уничтожить всю венгерскую армию силами одной бригады ВСУ

14.12.2021  15:29 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Венгрия, Вооруженные силы, Дзен, Закарпатье, Украина
Новости Украины

Украина в случае необходимости уничтожит всю венгерскую армию силами одной своей 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, дислоцированной в Закарпатской области.

Об этом в эфире 4-го телеканала завил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в случае необходимости уничтожит всю венгерскую армию силами одной своей 128-й горно-штурмовой бригады...

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При этом, Жебривский подчеркнул, что в Будапеште прекрасно осведомлены о сильных позициях Киева в Закарпатье.

«На сегодняшний день в повестке дня 2021-й год вопрос аннексии этих территорий не стоит. Потому что только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там границы.

Но это не факт, что в 2050-м или 60-м году этого не может произойти, если Украина будет слабеть и, по большому счету, военная способность будет. Мало того, наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет равнодушными людей.

Ну как это так, на территории украинского государства они выступают против преподавания украинского языка?!» – заявил Жебривский.

Как известно, Венгрия неоднократно блокировала заседание комиссии Украина-НАТО в знак протеста против принятого украинскими властями дискриминационного закона, который предусматривает закрытие венгерских учебных заведений в Закарпатье.

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