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Даже если Крым вернется в состав Украины, на полуострове долгое время будут царить антиукраинские настроения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском антироссийском пропагандистском издании «Новое время» пишет содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, считающий, что Украина будет возвращать Крым под свой контроль в три этапа.

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«Подготовка оперативных планов, военных сил и средств является лишь составляющей этапа — критически важной, но недостаточной. Не менее важен здесь комплексный пакет невоенных сил и средств оперативного восстановления контроля и последующей поддержки жизнедеятельности на деоккупированных территориях», – описывает Мельник первый этап.

Далее он указывает, что «осуществление операции по освобождению полуострова от оккупантов и возобновлению контроля украинской власти над всей территорией является вторым, наиболее сложным и важным этапом».

«Это должна быть именно военная операция, хотя и, возможно и желательно, без интенсивных боевых действий. Я очень надеюсь, что предстоящая крымская кампания станет примером применения одного из главных принципов искусства войны (Сунь-цзы), заключающегося в подавлении сопротивления врага без боя», – продолжает эксперт.

По его словам, после всего этого предстоит третий этап, представляющий собой «длительный процесс реинтеграции.

«Крым всегда был, мягко говоря, специфическим регионом Украины, а теперь к предвоенному комплексу проблем добавились еще и последствия девяти лет российской оккупации. С пассивными антиукраинскими настроениями, очевидно, придется иметь дело еще долгие годы, но угроза активного сопротивления местного населения, на мой взгляд, не слишком высока при отсутствии или эффективной нейтрализации внешнего влияния. В любом случае следует сделать все возможное и необходимое, чтобы решение одной неотложной проблемы не превратилось в новую долгосрочную проблему», – отмечает Мельник.

Впрочем, он признает, что «отдельных ключевых игроков еще предстоит убедить, если не в праве Украины на освобождение Крыма, то в неотвратимости и реалистичности такого сценария».