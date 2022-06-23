На Украине украли бронежилеты для ВСУ и ввезли под видом помощи обороне брендовую одежду

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Во Львовской области разоблачили схему ввоза новой техники и брендовой одежды под видом помощи для ВСУ на 70 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Правоохранителями обнаружен факт перевозки через государственную границу Украины компьютерной техники, мобильных телефонов известных марок, а также новой брендовой женской одежды грузовиком с полуприцепом. При этом в официальных документах было указано, что товар является гуманитарной помощью для ВСУ.

«В ходе осмотра транспортного средства обнаружено и изъято 14 паллетов и 951 коробку с незаконно перемещенными товарами. По предварительным данным, их стоимость составляет более 70 млн грн», – говорится в сообщении.

На продукцию наложен арест и назначено проведение судебно-товароведческих экспертиз.

Злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения на Украину под видом гуманитарной помощи.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила схему масштабного хищения бронежилетов, предназначавшихся для украинской армии.

Эти средства защиты были изготовлены одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны. Однако вместо бесплатной передачи украинским военным, причастные чиновники продали бронежилеты через коммерческие структуры и сеть супермаркетов.