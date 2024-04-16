На Украине умер писатель, отказавшийся от родного русского языка

Игорь Шкапа.  
16.04.2024 14:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 462
 
Дзен, Русофобия, Украина


Сегодня умер украинский писатель Дмитрий Капранов, пропагандировавший откровенную русофобию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в соцсети сообщил его брат-близнец Виталий Капранов.

Сегодня умер украинский писатель Дмитрий Капранов, пропагандировавший откровенную русофобию. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Друзья, у нас беда. Сегодня с утра внезапно умер Дмитрий», – написал брат.

От чего он умер, пока неизвестно. Ему было 56 лет.

Капрановы родились в Дубоссарах, но выросли в Очакове Николаевской области. Хвастались, что украинский язык в школе не учили, а высшее образование получали в России, но затем решили стать украинцами.

В 2022 году после начала СВО братья объявили, что вступают в полк «Азов» (запрещен в РФ). Впрочем, какая-либо информации о их боевом пути отсутствует.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть