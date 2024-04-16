На Украине умер писатель, отказавшийся от родного русского языка
Сегодня умер украинский писатель Дмитрий Капранов, пропагандировавший откровенную русофобию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в соцсети сообщил его брат-близнец Виталий Капранов.
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«Друзья, у нас беда. Сегодня с утра внезапно умер Дмитрий», – написал брат.
От чего он умер, пока неизвестно. Ему было 56 лет.
Капрановы родились в Дубоссарах, но выросли в Очакове Николаевской области. Хвастались, что украинский язык в школе не учили, а высшее образование получали в России, но затем решили стать украинцами.
В 2022 году после начала СВО братья объявили, что вступают в полк «Азов» (запрещен в РФ). Впрочем, какая-либо информации о их боевом пути отсутствует.
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