На Украине уничтожают фермерство как класс – Соскин

Вадим Москаленко .  
20.04.2023 22:31
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Дзен, ЕС, Зерно, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Ограничения на ввоз украинского зерна, которое ввели Польша и соседние восточноевропейские страны – это продуманное и целенаправленное уничтожение модели народного капитализма на Украине.

Об этом в своём видеоблоге заявил сочувствующий националистам украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ограничения на ввоз украинского зерна, которое ввели Польша и соседние восточноевропейские страны – это...

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«То, что сейчас происходит с украинской сельхозпродукцией, с зерном, с другими видами сельхоз переработки – это свидетельство каких-то очень тревожных, очень плохих событий, которые надвигаются. Уже Польша, Словакия, Болгария присоединилась, Венгрия перед этим, Румыния заявили, что всё, они не пускают украинскую продукцию вообще. Ну, поляки сейчас согласились, что под GPS будут идти фуры через их страну, но вопрос – куда? Вроде и румыны на это соглашаются, сейчас и Молдова выступила против. То есть Украину блокируют.

Самое страшное – уже стоят сутками, неделями украинские зерновозы, «Камионы» с сельхозпродукцией, фермеры попадают сейчас в страшную ситуацию, надо платить простой, возврат продукции тоже надо платить. То есть идёт продуманное, целенаправленное уничтожение фермерского класса в Украине, малого и среднего бизнеса. То есть в Украине целенаправленно уничтожается то, за что я всегда выступаю – модель народного капитализма», – сокрушался Соскин.

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