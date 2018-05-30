30.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЖКХ, Общество, Политика, Украина

На Украине усиливается внутривидовая борьба


Президент Украины Петр Порошенко накануне выборов пытается максимально дистанцироваться от непопулярных решений и свалить всю вину за ухудшение жизни украинцев на правительство.

Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, с этим связано увольнение главы НКРЕКП, бывшего менеджера президентской корпорации «Рошен» Дмитрия Вовка (на снимке).

«Сейчас, когда по требованию МВФ правительство повышает на 70% цену на газ неизбежно вырастут коммунальные тарифы и очень похоже, что Президент накануне выборов хочет максимально дистанцироваться от этой непопулярной истории и свалить вину за рост тарифов на правительство. Внутривидовая война во власти продолжается а страдают украинцы», – пишет Мосийчук.

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