На Украине усилят ответственность за отказ от принудительной эвакуации из прифррнтовых районов

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Украинский Кабмин по требованию военных разрабатывает ряд «безотлагательных» изменений к нормам действующего законодательства, которым предусматривается усиление ответственности при отказе гражданского населения прифронтовых зон от принудительной эвакуации.

Об этом сообщает государственное информагентство Украинформ со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирину Верещук. По словам последней, вскоре данные «неотложные изменения», вступят в законную силу.

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В частности, чиновница заявила, что уже сегодня, 15 августа, правительство приступит к рассмотрению конечного результата корректировок законодательства относительно усиления ответственности за неисполнение приказов по принудительной эвакуации в соответствии с алгоритмом действий ГСЧС, Нацполиции и каждого причастного, «кто на этом направлении задействован».

Как сообщает Укринформ, Верещук заявила, что военные настаивают на принудительной эвакуации не только семей с детьми, но и всех гражданских из тех регионов, где продолжаются активные боевые действия.

«Есть проблема, когда не хватает законодательства, и об этом наши военные говорили, чтобы принудительно эвакуировать взрослое население, а наши военные сегодня четко заявили: гражданское население мешает нашим Силам обороны совершать операции, делать те шаги, которые необходимы для отпора врага. Враг использует местное население как живой щит, враг всячески поощряет свои пропагандистские информационные вбросы, чтобы люди оставались на линии огня и тем самым делали невозможным проведение тех или иных операций, которые нужны нашим Вооруженным силам», – сказала Верещук.

«Я очень прошу прислушаться к нашим военным и выполнить фактически их приказ. Они требуют, чтобы были приняты, буквально за несколько дней, изменения в законодательство, и также были сделаны все шаги, чтобы такая эвакуация, даже принудительным способом, немедленно началась», – добавила Верещук.

По ее словам, такая эвакуация должна происходить по сообщению военных по каждому отдельному населенному пункту, эвакуацию должен организовать совет обороны области. Такая эвакуация должна быть обязательной, без возможности от нее уклониться.

«У нас военное положение. И мы имеем прямое подчинение. Если военные определили этот район, то там не должно быть людей, ни взрослых, ни тем более детей», – сказала Верещук.

В то же время, как добавила вице-премьер-министр, на сегодняшний день нет законодательных механизмов для проведения такой эвакуации, постановлениями правительства решить этот вопрос невозможно.

«Речь идет о правах человека, и речь идет о привлечении к ответственности в случае, если речь идет об имущественных правах. Это все надо предусмотреть. Поэтому, собственно, хочу заметить, что нам нужны изменения в соответствующий закон», – сказала Верещук.

Власти на местах давно жалуются на медленный характер эвакуации. Буквально вчера глава Донецкой областной военной администрации Филашкин, говоря о ситуации в Торецке признал, что в городе, несмотря на предпринимаемые усилия, все еще остается три тысячи человек. Чиновник пожаловался, что люди очень медленно и неохотно уезжают, в день удается эвакуировать всего 10-15 гражданских, остальные предпочитают пережидать боевые действия в подвалах.

Интересно, что украинские власти мотивируют эвакуацию заботой о жизни людей, а также тем, что российские войска «используют гражданских в качестве живого щита». Однако, судя по косвенным признакам, основной мотив все же состоит в том, чтобы использовать тактику «выжженной земли», оставив россиянам разрушенные и безлюдные территории и лишив их самого главного ресурса – человеческого. Тем более, что судя по озвученным той же Верещук рекомендациям, вьехать назад на “оккупированные” территории” не нарушая при этом украинское законодательство, практически нереально.

«Лишили переселенцев всех выплат, позатыкали всем рты, сделали все, чтобы люди пачками возвращались под обстрелы. Потужно!» – так комментирует на своей страничке в Телеграмм предлагаемые правительством новации бывший нардеп-«слуга» Артем Дмитрук.