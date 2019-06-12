На Украине услышали, как молдавский министр выступает против российских миротворцев

12.06.2019, Москва, Елена Острякова

Украинские и молдавские СМИ по-разному цитируют нового министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

«Укринформ» сообщает, что Попеску на пресс-конференции в Кишиневе пообещал на выводе российских войск с территории непризнанного Приднестровья.

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«Хочу заверить, что Республика Молдова продолжит настаивать на выводе российских военных формирований, которые дислоцированы на территории нашей страны незаконно, и пребывание которых противоречит как действующему законодательству, так и Конституции страны», – заявил Попеску.

В молдавских СМИ на русском языке этой цитаты нет. Там приводят слова Попеску о федерализации страны.

«Планы по федерализации не будут реализованы по одной причине – большинство граждан Молдовы против федерализации, я категорически против федерализации. Федерализация не может быть принята, кроме как конституционным большинством. Никогда в обществе и в парламенте не было большинства, которое бы хотело федерализации», – приводит слова министра «Спутник Молдова».