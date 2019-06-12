12.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Молдова, Политика, Приднестровье, СМИ, Украина
Просмотров:

На Украине услышали, как молдавский министр выступает против российских миротворцев

Украинские и молдавские СМИ по-разному цитируют нового министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

«Укринформ» сообщает, что Попеску на пресс-конференции в Кишиневе пообещал на выводе российских войск с территории непризнанного Приднестровья.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хочу заверить, что Республика Молдова продолжит настаивать на выводе российских военных формирований, которые дислоцированы на территории нашей страны незаконно, и пребывание которых противоречит как действующему законодательству, так и Конституции страны», – заявил Попеску.

В молдавских СМИ на русском языке этой цитаты нет. Там приводят слова Попеску о федерализации страны.

«Планы по федерализации не будут реализованы по одной причине – большинство граждан Молдовы против федерализации, я категорически против федерализации. Федерализация не может быть принята, кроме как конституционным большинством. Никогда в обществе и в парламенте не было большинства, которое бы хотело федерализации», – приводит слова министра «Спутник Молдова».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть