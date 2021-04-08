«На Украине устали опровергать фейки Резникова» – беглый луганский заукраинец

08.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Прежде чем воевать с дезинформацией противника, украинским информационным структурам, содержащимся за счёт бюджета, неплохо было бы самим разобраться в собственных фейках.

Об этом в эфире телеканала «Apostrophe tv» заявил беглый украинский националист из Луганска Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В ходе программы озвучили сообщение о том, что на Украине заработал «центр противодействия дезинформации». Гость передачи воспринял весьма скептически это известие.

«Идёт информационная война седьмой год. Почему мы совместно с вашим каналом успеваем опровергнуть фейки в режиме онлайн, причем фейки как страны оккупанта, так и фейки непосредственно представителей украинской власти. Есть реакция, мы работаем в режиме онлайн.

При этом создано целое министерство, которое в условиях обострения военного противостояния на Востоке Украины говорит, что оно только сейчас будет отрабатывать механизмы работы, и только оно будет контактировать», – возмущался Снигерёв.

«Подобные сентенции, которые производит господин Резников (министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины, вице-премьер Алексей Резников – ред.) по поводу радиоактивного загрязнения, по поводу российской паспортизации, когда не знает. По поводу уменьшения финансирования со стороны РФ. Мы устали опровергать фейки министерства по оккупированным территориям», – негодовал националист.

Исходя из опыта, он предположил, что новый центр создан для очередного распила бюджетных денег, как было ранее с подобным министерством.

«Вы помните, в своё время было министерство информационной политики? Чем это закончилось? Коррупционной составляющей. Соответственно, сейчас создали другую такую же кормушку. И у меня есть опасения (я никого не обвиняю), что это будет очередной распил бюджетных денег.

Назовите мне хоть одно достижение того министерства, которое во время войны четыре года занималось информационной политикой противодействия фейкам? Ни одного. Оно само занималось тем, что порождало множество фейков», – отметил Снегирёв.

По его словам, сначала нужно внутри страны порядок наводить с дезинформацией, которую множат украинские СМИ

«Вам нужно защищать информационное пространство непосредственно на Украине. Потому что, к сожалению, психологическая информационная операция проводится с помощью украинских СМИ», – признал националист.