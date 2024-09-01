На Украине устанавливается военный террор – беглый киевский миллионер

Заявлениями о начале применения оружия сотрудниками ТЦК украинская власть готовит общество к военному террору, с тотальной могилизацией, трудовыми лагерями и лишением прав. Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Волынского ТЦК прозвучало заявление: «До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни необходимо открывать огонь на поражение. Шутки кончились, хотели по закону-будет по закону». Будет по закону, но для кого, и по какому закону?» – спросил ведущий.

«Дело в том, что такими заявлениями тестируется террор. Этакий военный коммунизм. Оговорки некоторых политических деятелей, в частности Шмыгаля, о том, что нужно создавать трудовые лагеря. Потом заявления военных о том, что нужно бы хорошо, чтобы там работали как можно больше, и плюс стрельба на поражение, это как раз и говорит о том, что общество готовят к военному террору. Если к этому вы еще добавите активизацию третьей штурмовой, а это когда-то было общее с Национальным корпусом и Белецким. И там заявления звучат, что голосование надо отдать только военным, а у гражданских избежавшим не надо даже спрашивать мнение», – ответил Балашов.

«А к этому вы добавите еще и Зеленского в невменяемом состоянии, и контроль над всем силовым блоком Татарова. И мы видим сейчас, что готовится такая военная хунта, которая в принципе должна установить некое переходное правительство», – подытожил он.