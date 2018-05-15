Политнавигатор - Новости России и Украины
15.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Преследования журналистов, Спецслужбы, Украина, Цензура

На Украине устроили показательную порку РИА Новости для усмирения противников «Интера»


Украинские спецслужбы устроили показательный штурм киевского офиса РИА Новости для того, чтобы продемонстрировать свою борьбу с «врагами».

Таким мнением в личной беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» поделился украинский политолог Сергей Белашко.

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«На «Интер» они не пойдут нападать, потому что это часть договорняка. Публике, которую уже раздраконили этим «Интером», таким образом, кинули кость, показали, что «гэбня бдит и ловит врагов Рейха», – сказал он.

Напомним, сегодня «ПолитНавигатор» сообщил о том, что в Киеве СБУ ворвалась в редакцию украинской редакции российского агентства.

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