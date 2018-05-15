15.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Преследования журналистов, Спецслужбы, Украина, Цензура
На Украине устроили показательную порку РИА Новости для усмирения противников «Интера»
Украинские спецслужбы устроили показательный штурм киевского офиса РИА Новости для того, чтобы продемонстрировать свою борьбу с «врагами».
Таким мнением в личной беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» поделился украинский политолог Сергей Белашко.
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«На «Интер» они не пойдут нападать, потому что это часть договорняка. Публике, которую уже раздраконили этим «Интером», таким образом, кинули кость, показали, что «гэбня бдит и ловит врагов Рейха», – сказал он.
Напомним, сегодня «ПолитНавигатор» сообщил о том, что в Киеве СБУ ворвалась в редакцию украинской редакции российского агентства.
Метки: Преследование журналистов, СБУ, СМИ
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19:25 15 маяВ России сделали первый шаг к контрсанкциям
18:03 15 маяПогром СБУ в РИА Новости: Подробности от журналиста из Киева
17:48 15 маяВ Госдуме нашли оправдание отказу Сбербанка заходить в Крым
17:08 15 маяНа Украине насчитали 10 млрд ущерба от строительства Крымского моста и открыли уголовное дело
16:54 15 маяВ Госдуме считают, что Россия должна выйти из ВТО
16:13 15 маяПорошенко заявил, что Крымский мост обязательно понадобится России
15:45 15 маяПорошенко капитулировал в день открытия Крымского моста
15:26 15 маяПутин: Новые мосты будут строиться по всей России. Уровень жизни в Крыму повысится
14:55 15 маяКрымский мост открыт: Путин проехал по нему за рулем «Камаза»
14:28 15 маяУ Путина пообещали Украине «меры взаимности»
14:23 15 маяСемен Семенченко устроил феерическую истерику из-за открытия Крымского моста
14:06 15 маяГосдума ввела уголовное наказание за пособничество антироссийским санкциям
14:02 15 маяЛавров требует от США и ЕС отреагировать на «выходки своих подопечных в Киеве»
13:28 15 маяКрымский консенсус сохраняется, заявили в Госдуме
13:02 15 маяРоссия ставит жирную точку на украинских санкциях против Крыма
12:43 15 маяСБУ шокировала даже российских либералов
12:37 15 маяУкраинский политолог о Крымском мосте: Ну как так?!
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21:49 12 мая«Западу пора привыкать к документам, выданным в ДНР»
21:10 12 мая«Это уже не враньё. Это ад», – Захарова о МИД Украины
20:54 12 маяУкраина покатила бочку на Германию
20:46 12 маяУкраинцам вешают лапшу: Вернутся Крым и Донбасс, а Россия еще и приплатит денег
12:28 12 маяСписок российских агентов на Украине существенно расширился
12:21 12 маяМантры о возвращении Крыма на украинском ТВ сменяет сомнение
12:08 12 маяНа Украине готовы напакостить России в ущерб американцам
11:22 12 мая«Крым – не наш! У нас нет на него денег!»
11:01 12 мая«Российско-украинская война» – пропагандистская чушь для внутреннего пользования
23:31 11 маяРост цен на нефть начал бить по Украине
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