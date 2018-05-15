15.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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На Украине устроили показательную порку РИА Новости для усмирения противников «Интера»

Украинские спецслужбы устроили показательный штурм киевского офиса РИА Новости для того, чтобы продемонстрировать свою борьбу с «врагами».

Таким мнением в личной беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» поделился украинский политолог Сергей Белашко.

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«На «Интер» они не пойдут нападать, потому что это часть договорняка. Публике, которую уже раздраконили этим «Интером», таким образом, кинули кость, показали, что «гэбня бдит и ловит врагов Рейха», – сказал он.

Напомним, сегодня «ПолитНавигатор» сообщил о том, что в Киеве СБУ ворвалась в редакцию украинской редакции российского агентства.