На Украине усугубляется демографическая катастрофа

Помимо больших экономических проблем, Украина рискует получить и демографическую катастрофу.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, большая часть покинувших страну в прошлом году не вернется обратно, и Украина превратится в государство «пионеров и пенсионеров».

«Если год назад большая половина тех, кого я знаю, что уехал в Ирландию, в Нидерланды, в Польшу, Германию, Италию, Испанию, – больше половины была настроена вернуться. Сейчас ситуация повернулась диаметрально противоположна – больше половины настроены остаться. Дети ходят в школу, большая часть нашла работу. Те, кто не устроился, кто там не сумел вписаться в те реалии страны Евросоюза, они вернутся. Но и здесь от них толку будет немного», – сказал эксперт.

«Мы рискуем превратиться в страну пионеров и пенсионеров, где доля активного трудоспособного населения будет порядка 8 – 9 миллионов. Ранее говорили, что Украина – это такой интересный рынок, но если у нас будет стареющее население, кто будет инвестировать, кто будет вкладывать большие деньги?

То есть мы на грани очень серьезной демографической катастрофы, когда война приведет не только к потере половины экономики, но и к утрате трети человеческого капитала. А это даже в материальном измерении в течение 10 лет потери порядка 110 миллиардов», – заявил эксперт.